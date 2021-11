Auto gevonden in water Antwerpen tijdens zoektocht naar vermist Nederlands koppel

Rond 9 uur begonnen de Antwerpse politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming met het onderzoek in het Lobroekdok. Op die plek, in de buurt van een doe-het-zelfzaak, werd dinsdag de kapotte telefoon van Eldrid Poulina aangetroffen. De vrouw is samen met haar man Cleefio Ignacio vermist.

Er waren vermoedens dat de auto van het koppel uit Deurne in het water was beland, omdat er volgens Het Nieuwsblad bandsporen zichtbaar waren die naar het dok leidden. Tijdens de zoekactie vonden duikers inderdaad een auto in het water.

De omstandigheden van het incident blijven erg onduidelijk. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is.