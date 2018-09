Opnieuw forse eisen in beroep jihadproces

De verdachten waren vooral actief in de Haagse Schilderswijk. Eén van hen, de 32-jarige Hicham el O., ging zelf ook acht maanden naar Syrië. Daar deed hij mee aan een trainingskamp en aan gevechten. Het OM eiste tegen hem drie jaar en tien maanden celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Azzedine C.

De hoogste eis was voor Azzedine C. (35), die wordt gezien als de aanvoerder van de groep. Tegen hem werd zes jaar en zeven maanden gevangenisstraf geëist. Azzedine C. werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar, na een eis van zeven jaar. In de zaken van alle verdachten werden de eisen met enkele maanden verlaagd, omdat de behandeling in hoger beroep langer heeft geduurd dan redelijk is. De Hoge Raad heeft bepaald dat in dat soort gevallen verdachten recht hebben op strafvermindering.

De 21-jarige Oussama C. hoorden drie jaar en negen maanden cel eisen, de 28-jarige Rudolph H. vijf jaar en acht maanden en de 43-jarige Moussa L. twee jaar en vier maanden. De enige vrouwelijke verdachte, Imane B. (28) moet als het aan het OM ligt 22 maanden achter de tralies. Het OM wil dat de vier verdachten die nu op vrije voeten zijn, weer worden vastgezet. Alleen Azzedine C. en Hicham el O. zitten nog vast.

Context

Het onderzoek dat de naam Context kreeg startte nadat ouders, voornamelijk uit de Haagse Schilderswijk, in 2013 aangifte deden van de vermissing van tientallen kinderen, die volgens hen zouden zijn geronseld door de groep van Azzedine C. Dat ronselen gebeurde via social media, lezingen op straat en opruiende bijeenkomsten, zegt het OM. Jongeren van wie de geesten rijp waren gemaakt voor vertrek, kregen hulp in de vorm van geld, en bij het passeren van de grens.

Het OM benadrukte op de zitting dat de zes verdachten niet strafbaar zijn vanwege hun godsdienst of hun gedachten, maar vanwege strafbare handelingen die ze vanuit dat gedachtengoed pleegden.