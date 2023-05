Code geel vanwege onweersbuien: ’De zon heeft het deze dagen moeilijk’

Bij de buien is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen met kans op wateroverlast, aldus het weerinstituut. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Vanaf halverwege de avond nemen de buien af, vooralsnog geldt de weerwaarschuwing tot 21.00 uur. Het wordt 14 graden aan zee tot een graad of 17 in het zuidoosten van het land.

„De zon heeft het deze dagen moeilijk en ook de temperaturen vallen wat lager uit”, meldt Weeronline. Woensdagmiddag blijft het tussen de 14 en 17 graden en vooral in het zuidoosten komen enkele ’pittige regen- of onweersbuien’ voor. „Plaatselijk kan veel regen vallen in een korte tijd en moet dus rekening worden gehouden met mogelijke wateroverlast. Elders in het land blijft het overwegend droog, maar wel bewolkt.”

Weekend

Ook donderdag blijft het weer wisselvallig met vooral in de zuidelijke helft van het land enkele stevige buien. In het weekend blijft het vaker droog, zonniger en lopen de temperaturen iets op.

In de nieuwe week levert de temperatuur wat in, aldus het weerstation. „Het wordt enkele graden kouder en stabiel voorjaarsweer zit er ook dan niet echt in. Dagelijks blijven er enkele buien mogelijk. Toch zijn er ook genoeg droge dagdelen waarbij de zon even schijnt. Dan is het meteen prima weer voor buitenacitviteiten.”