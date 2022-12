KMA-instructeur op non-actief na ’grensoverschrijdend gedrag’, aangifte mishandeling

Op de KMA worden cadetten opgeleid tot militaire officieren. Commandant René Baksteen noemt grensoverschrijdend gedrag „onacceptabel” en zegt dat hij „zelfs al bij vermoedens daarvan” ingrijpt. „Een veilige omgeving is essentieel om toekomstige officieren voor te bereiden op hun functies bij de krijgsmacht.”

In 2019 kwam naar buiten dat een onderofficier een cadet had geslagen. Vorig jaar kwam uit een afstudeeronderzoek naar voren dat er een machocultuur heerst op de officiersopleiding en dat vrouwelijke cadetten zich daardoor onveilig voelen. Onderzoekster Irina Tziamali concludeerde dat de cultuur op de KMA sterk gericht is op mannelijkheid en dat er weinig ruimte is voor vrouwen. Het kabinet erkende daarop dat er een probleem is op de opleiding en dat een cultuurverandering nodig is.