Raadsels rond Nederlandse topatlete in cel

Madiea G. geeft de estafettestok door aan Dafne Schippers tijdens het wereldkampioenschap in 2017. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Ze maakte tijdens Europese en wereldkampioenschappen meerdere malen deel uit van de Nederlandse equipe, als individueel atlete en in de estafetteploegen (4x100 en 4x400 meter). Nu zit Madiea G. - tot ontzetting van de Nederlandse atletiekwereld - opgesloten in een Duitse gevangenis en is haar afwezigheid door raadsels omgeven.