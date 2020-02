Jonge zwemmer (11) gereanimeerd en ’in zorgwekkende toestand’ naar ziekenhuis gebracht

Een traumahelikopter bij het zwembad in het Friese Lemmer na een verdrinking van een jongen (11). Ⓒ Pro News

LEMMER - Een 11-jarige jongen is donderdagmiddag in een zwembad in Lemmer ’enige tijd onder water geraakt’, meldt de Friese politie. „Toen dat ontdekt werd, is hij uit het water gehaald.” Het kind is gereanimeerd en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.