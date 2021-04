Prinses Ariane (14) schittert tijdens viering Koningsdag in Eindhoven

Prinsessen Amalia, Ariane en Alexia poseren voor een groepsfoto. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - De verrassing van Koningsdag was dit jaar niet alleen alle kostbare techniek op de High Tech Campus in Eindhoven. Het was vooral prinses Ariane (14). Opeens verscheen er geen Benjamin meer, maar een heuse jongedame. Haar afwachtende opstelling van weleer lijkt voltooid verleden tijd. De tweedeklasser van het Haagse Sorghvliet Gymnasium straalde in haar knalblauwe jurk, met een nieuwe haarcoupe.