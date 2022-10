Elizabeth werd jarenlang misbruikt als seksslaaf: ’Iedere dag met tien mannen seks’

Premium Binnenland

Voor verkrachting veroordeelde hoogleraar werkte ook in Nederland

De Belgische hoogleraar Filip D., die in eigen land is veroordeeld tot 54 maanden cel wegens de verkrachting van een studente, was in Nederland een graag geziene spreker en cursusleider. Universiteiten en hogescholen hadden tot voor kort geen idee van het verleden van de 64-jarige topacademicus. Nu ...