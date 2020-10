Gevonden auto bij Neeltje Jans lag meer dan jaar in water

Volgens de politie lag de auto al langer dan een jaar in het water. „Dat konden we snel zien aan sporen. We gaan niet uit van een misdrijf of verkeersongeval.” Vermoedelijk gaat het om zelfdoding.

Over het aantal lichamen dat in de auto is gevonden, kan de politie nog niets zeggen. De auto wordt onderzocht.

Het voertuig lag in een haven aan de Noordzee bij de Dijkgraaf A.M. Gelukweg.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.