Vijf doden bij brand in vuurwerkopslag in Lima

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Onder de de doden is een jong meisje dat in de buurt van de opslag woonde, aldus de brandweer. Het vuur is onder controle. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers.

De brand woedde in een arme wijk in het oosten van Lima. Een gebied van zo'n 500 vierkante meter groot werd getroffen.

Branden komen regelmatig voor in de buitenwijken van de Peruaanse hoofdstad, waar veel oude gebouwen staan waarin brandbare materialen liggen opgeslagen. Vaak voldoen die niet aan de veiligheidsnormen.