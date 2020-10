Honderden journalisten achter tralies gezet in Wit-Rusland

Een journaliste wordt meegenomen tijdens een protest in Minsk. Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

BERLIJN - Bijna 300 journalisten zijn opgepakt in Wit-Rusland sinds daar massale anti-regeringsprotesten uitbraken na de verkiezingen in augustus, meldt persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders (RSF). President Aleksandr Loekasjenko, die Wit-Rusland al 26 jaar met harde hand regeert, bleef aan de macht door met de verkiezingsuitslag te sjoemelen en de daaropvolgende protesten neer te laten slaan.