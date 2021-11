Politie zoekt getuige met ’Amsterdams accent’ in Mallorca-zaak

De man die een dringende oproep krijgt zich te melden, stond waarschijnlijk te filmen ten tijde van de mishandeling van de Waddinxvener, en moet in ieder geval hebben gezien wat er gebeurde in de vroege ochtend van 14 juli, aan de boulevard van de kustplaats El Arenal. Heuvelman raakte zwaargewond en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

„De man die we zoeken is blank, heeft kort blond haar en een Amsterdams accent”, laat Wonder weten. „Hij lijkt vlakbij te hebben gestaan, voor de Bar Bier-Express.” Volgens getuigen heeft hij daadwerkelijk gefilmd.

Anonieme tipgevers

De politie doet ook een oproep naar tipgevers die specifieke namen van mogelijke daders hebben genoemd, maar dat anoniem deden. „Deze mensen willen we heel graag nog eens spreken, omdat we aanvullende vragen hebben”, zei Wonder.

Dinsdag eerder op de dag werd al bekend dat er een beloning van 15.000 euro is uitgeloofd, voor nieuwe beelden van het geweld of cruciale informatie. De beloning kan niet worden uitgekeerd na een anonieme tip.

Woensdag 17 november is in de rechtbank van Lelystad de eerste pro-formazitting in het proces. Het draait daarbij om de vijf verdachten van de vriendengroep uit Het Gooi die nog altijd vastzitten, zo liet de zegsvrouw weten.