Colombianen redden 53 mijnwerkers uit klauwen overvallers smaragdmijn

De mijnwerkers werden in de diepere delen van de mijn vastgehouden. Ⓒ Esmeraldas Santa Rosa

Maripi - De Colombiaanse politie en het leger hebben drie overvallers van de Santa Rosa-smaragdmijn in Maripí, even ten westen van Boyata, in Colombia ingerekend. De zwaarbewapende criminelen hadden samen met zeker vier anderen vrijdag 53 mijnwerkers gevangen genomen in hun zoektocht naar kostbaarheden. De mijnwerkers zijn in veiligheid gebracht.