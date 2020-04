Weer dode ooievaar gevonden in De Lutte

Begin mei vorig jaar werd er ook een ooievaar doodgeschoten in De Lutte. Iemand beschoot het dier toen vanuit een zilvergrijze auto.

Sander Wansing, lid van vogelwerkgroep Losser, vreest het ergste en vermoed dat het dier is doodgeschoten. „De verwondingen zijn precies hetzelfde als bij de ooievaar vorig jaar. Het gebeurde ook op vrijwel dezelfde plek”, zegt hij tegenover RTV Oost.

De ooievaar is volgens Wansing naar een onderzoekscentrum in Utrecht gebracht, waar ze de doodsoorzaak onderzoeken.

Wansing gaat er van uit dat de ooievaar geen natuurlijke dood is gestorven. „Het is een heel smalle wond, die heel diep is. Als een ooievaarsbek de wond had veroorzaakt, moet de wond breder zijn, en minder diep. Hij bloedt ook uit zijn bek, net zoals de ooievaar die was neergeschoten.”

Dat melden lokale media. „Sommige mensen zijn echt helemaal de weg kwijt en dan druk ik mij nog bijzonder netjes uit.” Dat schrijft natuurwaarnemer Timo Roeke op Twitter. „Naast woede komt er maar één woord in mij op. Waarom?”

Nog een dode ooievaar gevonden

Zondag werd in De Lutte ook al een dode mannetjesooievaar gevonden. Dit keer bleek het dier op een natuurlijke manier te zijn overleden. Het mannetjesdier met vier ooievaarsjongen zakte in elkaar en viel daardoor op de grond. Daarbij kwam het dier terecht op een van zijn jongen uit het nest, die daardoor stikte en ook stierf. Vier ooievaarsjongen hebben het wel gered en zijn opgevangen in ooievaarsopvang Herwijnen.