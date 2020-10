’Vakantiebeunhaas gaat gewoon door’

Alle vormen van reizen naar het buitenland worden verder aan banden gelegd. Het lijkt even over en uit voor buitenlandse pleziertripjes, meent reiskoepel ANVR. Ⓒ foto ANP/HH

SCHIPHOL - Met een nieuw offensief doet de Nederlandse regering de vele ’oranje’ risicogebieden in de ban voor toeristen. Aan alle kanten worden vakantiereizen in en buiten Europa nu ontraden. Per vliegtuig, met auto, bus en trein. Het lijkt even over en uit voor buitenlandse pleziertripjes, verzucht reiskoepel ANVR.