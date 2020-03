15 nieuwe gevallen coronavirus, nu 38 besmettingen in Nederland

Van de nieuwe ziektegevallen liggen er vier in ziekenhuizen, tien mensen zijn thuis in quarantaine. Een patiënt was op doorreis in Nederland en is naar een opvanglocatie gebracht.

Zo is een medewerker van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG besmet met het coronavirus, werd woensdag bekend. Ook twee inwoners uit Gooi en Vechtstreek zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een 56-jarige man uit Naarden en een 45-jarige man uit Blaricum.

Ook bij een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is het virus vastgesteld, meldt de GGD. Hij was met zijn gezin op vakantie in het noorden van Italië, een risicogebied. Een 86-jarige patiënt van het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam blijkt ook het coronavirus onder de leden te hebben. De man uit de Hoeksche Waard ligt in ’strikte isolatie’, meldt het ziekenhuis.