Ongeluk met bus naar Amsterdam rukt verloofden uit elkaar: ’Ik dacht dat hij wakker zou worden’

Het Colombiaanse stel Ana Maria Torres (26) en Andres Felipe Rodriguez (28). Zij verloor haar arm, hij kwam om het leven.

Parijs - Het koppel dat tijdens de buscrash zondagmiddag op de E19 in Schoten abrupt van elkaar werd gescheiden, was nog maar net verloofd. Andrés Felipe Rodríguez (28) vroeg zijn vriendin Ana María Torres (26) een week voordien ten huwelijk aan de rand van de Seine met de Eiffeltoren op de achtergrond. „Ik heb m’n arm nog, maar ben mijn toekomstige echtgenoot kwijt”, getuigt Ana in haar ziekbed.