Op zomervakantie? Aan deze regels moet je je houden

Amsterdam - De zomervakantie van 2020 wordt anders dan anders. Dat is een ding dat zeker is, maar hoe het er precies uit gaat zien, blijft voor iedereen nog een grote verrassing. Ook bij de ANWB is men nieuwsgierig hoe de grote uittocht gaat verlopen en of vakantie vieren nog net zo leuk en ontspannend is als voor de coronatijd.