De eerste toeristische ruimtewandeling komt eraan en dit kost het

Vóór 2011, toen de Amerikanen nog met hun eigen space shuttles vlogen, wisten de Russen een aardig centje te verdienen door het organiseren van ruimtetripjes voor rijkaards.

Miljardairs

Zeven miljardairs maakten toen acht vakantiereizen naar het ISS – de internetzakenman Charles Simonyi vloog twee keer. In 2021 gaan de Russen weer toeristen meenemen. En voor 2023 zijn in elk geval ook alweer twee van die tripjes geboekt. Dan zal er sprake zijn van een historische primeur: voor het eerst zal een toerist een ruimtewandeling maken.

Hij gaat naar buiten in het speciale wandelkostuum dat al op het ISS aanwezig is in het Russische segment van het ruimtestation. En hij zal anderhalf uur in de ruimte zweven. Dat is net genoeg voor een compleet rondje om moeder aarde!

Hoeveel gaat dat kosten? Precies is dat niet bekend, maar naar schatting kost het verblijf in het ISS voor een dag of tien minstens 35 miljoen euro. En voor de ruimtewandeling komt er nog eens 15 miljoen bij. Maar dan heb je ook wat om indruk op je buurman te maken!