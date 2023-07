NVWA haalt 125 dieren weg bij Limburgse veehouder

De dienst kreeg meldingen binnen over verwaarlozing van de dieren. Eind juni gingen inspecteurs bij de veehouder kijken. Ze troffen overtredingen aan en legden de veehouder maatregelen op die hij moest nemen om de dieren de juiste zorg te geven.

Dinsdag controleerde de NVWA opnieuw. Geconstateerd werd dat de veehouder onvoldoende had gedaan. Zo stonden ongeschoren schapen in een trailer waar de temperatuur opliep naar 37 graden. Enkele dieren waren kreupel en niet op tijd bekapt. In een weiland lagen scherpe en uitstekende spullen waaraan dieren zich konden bezeren. Daarop is besloten 152 dieren mee te nemen. Dieren die niet in slechte conditie waren, zijn achtergebleven bij de veehouder, zegt de NVWA.

De veehouder moet betalen voor het in bewaring houden van zijn vee. Hij kan de dieren terugkrijgen als hij alle overtredingen heeft opgelost en kan bewijzen dat hij goed voor de beesten kan zorgen.