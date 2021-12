Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon (19) mishandelt moeder in ruzie om drank

Door Hans Hemmes Kopieer naar clipboard

Voorschoten - Uit het niets viel J. V. (19) op 3 september zijn moeder in haar huis in Voorschoten aan. Hij sloeg haar en dreigde ook nog met een groot keukenmes. Het was een ruzie om drank en de jongeman zou beschonken zijn geweest. „Dit had heel fout kunnen aflopen”, aldus de rechter die hem veroordeelde tot een voorwaardelijke jeugdcelstraf.