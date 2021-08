Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn doel is nu een miljoen volgers op YouTube-kanaal’ Fitness-goeroe Joel Beukers wil met zijn party-vrienden leven als James Bond

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Het is letterlijk goud wat er blinkt in het Hilversumse fitness-honk van de kleurrijke ondernemer Joel Beukers. Ⓒ Eran Oppenheimer

Een Mercedes van een miljoen euro aanschaffen waar alleen je vader in kan rijden, als fitness-goeroe óók wodka aan de man brengen en samen met je ’groeimaten’ een privéjet regelen om naar Ibiza te vliegen. Wie is in hemelsnaam ondernemer Joel Beukers (32)? „Ik wil leven als James Bond.”