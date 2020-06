Hubert Bruls: ’U mag niets, dat is simpel te begrijpen’

Tot zijn spijt merkt Hubert Bruls dat een vrolijke boodschap mensen niet vrolijker maakt. „Er kwamen te veel keuzes. Mag ik nou wel of niet naar het strand, waarom moet ik een mondkapje dragen? Helder communiceren is dan cruciaal.” Ⓒ Rene Bouwman

Door de coronacrisis kregen we er nieuwe BN’ers bij. Hubert Bruls (54) is één van hen. Als burgemeester van Nijmegen geniet hij minder landelijke bekendheid dan in zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio’s en lid van het corona-crisisteam. Een ’zeepkistbestuurder’ wordt ie wel genoemd. „Ik houd ervan om mensen toe te spreken”, erkent Bruls. „De communicatie tijdens de coronacrisis was cruciaal.”