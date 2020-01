Nederlanders ongedeerd: ’het leek wel een aardbeving’

Ooggetuigen spreken van heftige bombardementen.

De Nederlandse Koerd de heer Aziz was ooggetuige van de raketinlagen in Irbil. Hij vertelt aan de NOS: ’Het leek wel een aardbeving’. Hij woont op acht kilometer van de Amerikaanse basis.. De mensen zijn volgens hem ’in shock’. De Koerden vrezen dat ze nu het strijdtoneel gaan worden van een grote clash tussen Iran en Amerika. „Maar we gaan niet terug naar Nederland”, zegt hij. „Je weet dat dit erbij hoort in deze regio”. „We hopen natuurlijk op een vreedzame juitkomst”.

Nederlandse militairen

Een van de aanvallen was gericht op een basis in Irbil, in het noorden van het land. Maar het veertigtal Nederlandse militairen in het gebied zit elders, aldus het ministerie.

In Bagdad, waar de andere aanval plaatsvond, heeft Nederland nog een handjevol mensen, maar ook die bleven ongedeerd.

Iran zegt met de raketaanvallen tachtig Amerikanen te hebben gedood, maar de Amerikaanse regering spreekt dit tegen.