Periode voor ’gouden tip’ in coldcase Jaïr Soares verlengd

Daarop is besloten de periode te verlengen met 6 weken tot en met 18 maart 2023, „zodat ook tipgevers uit deze landen nog aanspraak kunnen maken op 250.000 euro.”

Het jongetje verdween in 1995 op 7-jarige leeftijd van het strand in Monster. Hij speelde tikkertje buiten bij een strandtent, terwijl zijn vader naar binnen was gegaan om patat te bestellen. Een grote zoektocht leidde tot niets en er is nooit meer iets van Jaïr gehoord of gevonden.

De Peter R. de Vries Foundation heeft, sinds de bekendmaking van het uitloven van het bedrag op 4 augustus 2022, onder meer een flyeractie gehouden. „Ook is er afgelopen januari aandacht gevraagd via social media in Portugal en Kaapverdië door een verouderingsfoto te delen van hoe Jaïr er mogelijk nu op 35-jarige leeftijd uit zou zien.” De familie van het kind komt oorspronkelijk uit Portugal en Kaapverdië, de Peter R. de Vries Foundation wil onderzoeken of er „een mogelijkheid is dat Jaïr in 1995 hierheen is ontvoerd.”

Het afgelopen half jaar zijn er meer dan 125 tips binnengekomen over de vermissing. Concrete tips zijn (anoniem) doorgestuurd naar het coldcaseteam van Den Haag. „Het team is momenteel nog steeds bezig met het uitrechercheren van deze tips.”