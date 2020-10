Jongste zoon (14) Trump toch besmet met coronavirus

Begin oktober was hij aanvankelijk negatief getest, hoewel zijn ouders wel besmet bleken. Een woordvoerster van Melania zei toen dat alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te verzekeren dat Barron veilig en gezond bleef. Maar bij een tweede test was wel positief.

„Mijn angst werd bewaarheid toen hij opnieuw werd getest en het positief was. Gelukkig is hij een sterke tiener en vertoonde hij geen symptomen. In zekere zin was ik blij dat we dit met z’n drieën tegelijkertijd doormaakten, zodat we voor elkaar konden zorgen en samen tijd konden doorbrengen”, aldus Melania in een verklaring. Volgens haar is Barron inmiddels weer negatief getest, en zijzelf ook.