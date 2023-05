Premium Het beste van De Telegraaf

Een zendmast in een woonwijk, moet dat? In Heiloo vechten buurtbewoners het uit

Door Henk-Jan den Ouden Kopieer naar clipboard

De huidige zendmast, met vier poten. Geels wil er een driepotige mast voor in de plaats zetten. Ⓒ Archieffoto Mediahuis

HEILOO - Een zendmast voor mobiele telefonie in een woonwijk. Hoe wenselijk is dat, en hoe nodig? Buurtbewoners vrezen voor schade door instortingsgevaar en effecten van de straling. Anderen zeggen dat de mast nodig is voor de dekking van mobiele telefonie in de buurt. Ze kruisten de degens op een informatieavond van de gemeente.