Mogelijke uithaler dood na ongeluk met een dieplader

De politie werd rond half vier in de nacht van zondag op maandag ingeschakeld door de beveiliging van het terrein, er was sprake van een ’verdachte situatie met drie personen’ stelt een politiewoordvoerder. Ter plekke werd het slachtoffer ontdekt, een man werd aangehouden en een iemand is nog voortvluchtig.

Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de politie om te achterhalen wat er gebeurd is. „We doen onderzoek naar de doodsoorzaak’’, laat de woordvoerder weten. „Hoe het slachtoffer onder de vrachtwagen is gekomen weten we nog niet, dat wordt onderzocht.’’

Waarom de drie op het terrein waren kan de politie nog niet met zekerheid stellen. „We hebben ze nog geen uithalers genoemd, dat kunnen we nog niet vaststellen. Maar je loopt daar niet om drie uur ’s nachts om vlinders te tellen. Een en een is dan wel twee, want wat doe je daar anders midden in de nacht?’’

De terughoudendheid om het trio als uithaler te bestempelen heeft een reden. Behalve dat de politie het nog niet zeker weet, wordt de term vooral geassocieerd met drugs legt de woordvoerder uit. „Maar we hebben geen idee, we weten niet waarvoor ze kwamen. Misschien wel voor een container met de nieuwste spelcomputers.’’