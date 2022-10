‘Huwelijk best pijnlijk voor André van Duin’

Leontine heeft definitief afscheid genomen van Marco Borsato. Ze heeft namelijk een nieuwe man in haar leven: John Huiberts. In de podcast Strikt Privé bespreken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden wie de prille liefde van Leontine is en of Marco ook al klaar is voor een nieuwe vrouw in zijn leven. Verder bespreken Evert en Jordi het emotionele weerzien van de Meilandjes met hun oude hulp Nadège en het overlijden van oud-presentatrice Léonie Sazias.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

