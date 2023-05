Zomers warm weekend, zondag broeierig met lokaal onweer

Het weekend begint zaterdag goed met flink wat zon. De middagtemperatuur komt uit op zo’n 18 tot 21 graden en dat is voor veel mensen aangenaam. Vlak aan zee en in het Waddengebied is het iets koeler met 16 graden maar landinwaarts loopt de thermometer al snel op naar een graad of 19. En verder in het binnenland loopt het kwik op naar ruim 20 graden.

,,Let wel op de sterke zonkracht: die bedraagt ruim zes en daarmee kan de huid binnen 25 tot 30 minuten tijd verbranden”, waarschuwt Weeronline.

Wind neemt nauwelijks af

Zaterdagavond wordt het vrij helder en lossen de sporadische stapelwolken op. De wind neemt nauwelijks af en daarmee daalt de temperatuur maar moeizaam. De minima liggen rond 10 graden in het noordoosten en langs de oostgrens tot 14 graden lokaal in het midden en westen. Gedurende de nacht verschijnen in het noordoosten meer wolken en daar zou een plaatselijke bui kunnen binnendrijven uit Duitsland. De meeste plaatsen houden het verder droog.

Zondag wordt de warmste dag van deze maand. In de zuidoostelijke regio’s is een middagtemperatuur rond 25 graden mogelijk, zeer lokaal kan zelfs even 26 graden bereikt worden. op andere plaatsen zo tussen de 20 en 23 graden. De temperatuur vlak aan zee komt iets lager uit met een graad of 17.

Tegen de avond neemt het risico op lokaal onweer vanuit Duitsland heel geleidelijk toe en voelt het wat broeierig aan. ,,Hierbij gaat het mogelijk om enkele felle buien met veel neerslag in korte tijd en dan hoofdzakelijk in het uiterste oosten”, laat Weeronline weten. Elders blijft het overal droog en is het zondagavond nog lange tijd aangenaam warm.