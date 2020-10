Bewoners schieten circus te hulp: ’Nog maar honderd euro in kas’

Greetje, vriendin van inzamelaarster Talitha, deelt presentjes uit aan de kinderen in het noodlijdende circus. Ⓒ Rias Immink

Bergen op Zoom - Inwoners van Bergen op Zoom komen massaal in actie voor circus Barani, dat door corona in de Brabantse stad gestrand is. Het circus sloeg er begin deze week zijn tenten op, maar tot voorstellingen kwam het niet, als gevolg van het dinsdag opnieuw uitgevaardigde verbod op evenementen.