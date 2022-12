Man zwaargewond door klap met hamer van inbreker

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / David Rozing

ALKMAAR - Een man is in Alkmaar zwaargewond geraakt door een klap op zijn hoofd met een hamer van een inbreker. Het slachtoffer betrapte twee mannen met bivakmutsen rond 02.15 uur toen ze bezig waren met een inbraak in een juwelierszaak in de Hekelstraat in het centrum van de stad.