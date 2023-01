Tientallen doden bij twee busongelukken in Afrika

In het oosten van het continent is een bus die onderweg was van Oeganda naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi zaterdagavond verongelukt. Daarbij zijn ruim twintig doden en bijna vijftig gewonden gevallen volgens de plaatselijke autoriteiten. De bus was in Lwakhaha net de grens overgestoken. De autoriteiten vermoeden dat de buschauffeur veel te hard reed en daardoor uit de bocht vloog.