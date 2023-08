Enorme drukte op Europese wegen: zwarte zaterdag nadert hoogtepunt

„Van Lyon naar Orange over de A7 moeten automobilisten nu rekening houden met 3 uur en 40 minuten extra reistijd’, zegt Van der Velden. „En ook van Orange over de A9 naar Spanje zijn mensen twee uur extra onderweg. Het is een drukke dag en dan er zijn nog ongelukken. Zo is er net in de omgeving van Montpellier een auto in brand gevlogen, wat weer voor extra vertraging op de A9 zal zorgen.”

Bekijk ook: ANWB waarschuwt voor drukte op wegen door vakantieverkeer

Frankrijk

Rond 11.30 uur stond in Frankrijk 830 kilometer file en regent het in grote delen van het land. Vorige week stond er na het middaguur op het hoogtepunt 1100 kilometer file op de Franse wegen.

Vanuit Noord-Italië ziet Van der Velden al terugkerend vakantieverkeer, bijvoorbeeld uit de omgeving van het Gardameer.

Ook in het regenachtige Oostenrijk is het druk met vakantieverkeer, mede door vakantievierende Duitsers die onderweg naar het zuiden zijn. „In Karinthië zijn de Bundesstraßen en grensovergangen dicht en zijn mensen die naar Slovenië willen genoodzaakt de snelwegen te gebruiken. Van der Velden: „Dat levert op de A11 voor de Karawankentunnel in Oostenrijk richting Slovenië een behoorlijke wachttijd op. Die is nu een uur. En mensen die daarvoor van München naar Salzburg zijn gereden waren daarmee ook al een uur langer onderweg.”