Geschrokken bewoonster vindt ijsbeer op haar dak

De hond van Bobbi Stevens begon zondagavond hard te blaffen. Iemand aan haar deur, dacht Stevens. ,,Ik opende de bovenkant van mijn deur en keek naar buiten. Toen ik naar boven keek, stond ik oog in oog met een ijsbeer”, zegt ze tegen de Canadese zender CBC News. Het dier klom van en op haar dak via een hoge sneeuwbank, zoals te zien is op de veiligheidscamera van haar buurman.

Ze is blij dat de ijsbeer haar dak niet heeft beschadigd. ,,Mijn dak is niet zo sterk en dit huis heeft maar één deur. Een spijker minder en het dier was misschien door het dak gekomen”, zegt ze.

Na een bezoek aan een huis aan de overkant van de straat kwam de ijsbeer weer terug: ,,Ik stond buiten voor de deur met twee pannen”, zegt ze lachend tegen de nieuwszender. De buurt probeerde het beest vervolgens weg te krijgen; een bewoner schoot met een geweer in de lucht om het weg te jagen. Uiteindelijk kwamen Stevens en de rest van de buurt met de schrik vrij.

In de regio Labrador worden de laatste jaren steeds vaker ijsberen in de bewoonde wereld aangetroffen. Dit jaar zelfs zo’n 17 stuks. Volgens een kenner komt dit meestal door de nieuwsgierigheid van de dieren. Gelukkig zijn ijsberen vaak banger voor jou dan andersom, dus erg gevaarlijk is het niet, zegt ijsbeerwachter Jeffrey Keefe tegen CBC News.