Kijkje in megahotel NHow: ’Dat uitzicht is machtig’

„De hele stad zie je, maar ook de weilanden richting Abcoude”, zegt Willem die in de Rivierenbuurt woont. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Uitvoerder Lennart nodigde zijn familie uit om op de Dag van de Bouw een kijkje te komen nemen bij het iconische NHow RAI Hotel in Amsterdam-Zuid. Oeps. Met complete verbazing in zijn stem: „O-ver-al mensen. Echt niet normaal. Ik ben twee uur bezig geweest om op de 24e verdieping te komen, waar ik normaal op werkdagen een paar minuten over doe.”