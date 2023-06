Premium Het beste van De Telegraaf

Onveiligheid huizen Groningen al twintig jaar geleden bekend bij Economische Zaken

Door Arnoud Bodde en Bas van Sluis Kopieer naar clipboard

Een woning in het aardbevingsgebied. Ⓒ ANP / Sander Koning

GRONINGEN - Het ministerie van Economische Zaken wist al twintig jaar geleden dat aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning in Groningen zorgden voor onveilige huizen. De toenmalig minister werd op hoofdlijnen geïnformeerd over een onderzoek naar vier woningen in het aardbevingsgebied van Groningen.