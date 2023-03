Premium Het beste van De Telegraaf

Onvrede binnen VVD over stilte na monsterzege BBB: ’Waar is Rutte?’

Den Haag - In de VVD zwelt de onvrede aan over de VVD-fractie die zich muisstil houdt na de Statenverkiezingen. Waar andere coalitiepartijen zich laten horen, geven de liberale parlementariërs niet thuis. Wrevel is er over dat de partij zich niet achter CDA durft te scharen in hun roep om een koerswijziging. Ook de afwezigheid van Mark Rutte begint op te vallen. Erelid Hans Wiegel vindt dat hij het voortouw moet nemen om de kiftende coalitie weer bijeen te brengen.