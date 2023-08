Veel schade door explosie bij juwelier in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een winkelpand in de Herenstraat in het centrum van Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. De ontploffing was gericht op een juwelier in de straat, maar ook een aantal omliggende panden hebben schade opgelopen.

De Herenstraat na de explosie. Ⓒ Michel van Bergen / Mizzle Media