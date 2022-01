Boom waait op pas verkochte woning van vierenhalve ton

De brandweer kwam ter plaatse om de boom van het huis te halen en op te ruimen. De gevel en de dakgoot raakten flink beschadigd door de omgevallen boom, ook ging het raam - ondanks dubbel glas - op de eerste verdieping kapot.

Ⓒ flashlight fotografie

Volgens een advertentie op Funda is de woning reeds ’verkocht onder voorbehoud’. Het huis stond te koop voor 440.000 euro en is in 2021 nog grondig verbouwd. Er is toen onder andere een nieuwe keuken in geplaatst. De woning wordt door de makelaar omschreven als een ’fraaie goed onderhouden hoekwoning met vrij uitzicht aan de voorzijde’.

’Hartstikke blij’

„De verkopers waren heel erg geschrokken”, laat Van der Meer makelaars & taxateurs desgevraagd in een reactie weten. „Ook de koper is geïnformeerd; verder is het verzekeringswerk. De schade lijkt nog redelijk mee te vallen, op wat kapotte dakpannen en andere beschadigingen na. De koper is er nog altijd hartstikke blij mee en was vooral opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen.”