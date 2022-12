Politie: ’beschoten Hagenaar’ was zelf schutter

Dat melden opsporingsbronnen van De Telegraaf en het bizarre verhaal wordt bevestigd door de politie Den Haag. Op 10 mei reed tegen middernacht een ambulance naar de woning van een 58-jarige man, na een melding vanuit het huis dat een man zwaargewond was geraakt. In de woning lag de Hagenaar, die verklaarde rond elf uur op de Weldamstraat waar hij liep een harde knal te hebben gehoord. Thuis kreeg hij ineens flinke pijn in zijn borststreek, zei hij.

De man werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis met een flinke wond in de borstkas. De politie zette een deel van de straat af voor sporenonderzoek, maar vond niks. In het ziekenhuis bleek dat zijn verwondingen waren veroorzaakt door een kogel. E. deed toen aangifte en zei dat hij was beschoten.

Vraagtekens

De recherche die onderzoek deed naar de ’beschieting’ zette vraagtekens bij het verhaal van de man.

Forensisch onderzoek wees uit dat de twijfels terecht waren. Het bleek onmogelijk dat de man beschoten was. Het enige mogelijke was dat de man de schotwond zelf had veroorzaakt, vermoedelijk door een ongeluk waarbij een wapen was afgegaan. De politie doorzocht deze week twee panden die gelieerd zouden zijn aan de Hagenaar. In de huizen vonden agenten wapens, waaronder vuurwapens, en enkele tienduizenden euro’s aan contanten.

De man is nu aangehouden voor witwassen, het doen van valse aangifte en wapenbezit. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of gemaakte kosten op hem verhaald kunnen worden. Zoals kosten die zijn gemaakt voor bewaking van de man in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie heeft het incident veel onrust veroorzaakt in de buurt van de woning van de man.