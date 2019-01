Daar gaan we weer: oostenwind en sneeuw

Donderdag trekt vanuit het zuiden een front noordwaarts over ons land, waardoor het tot morgen op een aantal plaatsen nat is. Dat meldt Weerplaza.

Vrijdag sneeuw

Met de toenemende oostenwind wordt opnieuw koude lucht vanuit het verre oosten onze kant op geblazen. Deze koude lucht bereikt in de loop van vrijdag ons land. In het noorden kan de regen in de loop van de ochtend en middag overgaan in sneeuw.

In de namiddag wordt het in Friesland, Drenthe of Overijssel mogelijk al wit. In de avond valt er op meer plaatsen lichte sneeuw en daalt het kwik op meer plaatsen tot onder het vriespunt. Dit kan plaatselijk voor gladheid zorgen en verkeersdrukte tijdens de vrijdagavondspits.

Zaterdag ook sneeuw in het zuiden

In de nacht naar zaterdag trekt het gebied met lichte sneeuwval langzaam zuidwaarts. In de meeste regio's valt hooguit 1 of 2 centimeter. De temperatuur daalt naar -2 graden in het zuiden tot -6 graden in het noordoosten.

Daar gaan we weer

Net nu we konden genieten van voorjaarsachtige temperaturen en we het warme winterspul wilden opbergen, kunnen de sjaal en mutsen weer uit de kast. Er komt een stevige oostenwind. Zaterdag waait het het hardst met op veel plaatsen een krachtige oostenwind. Op de Wadden kan de oostenwind hard of misschien wel stormachtig zijn. Dit levert in de vroege ochtend van zaterdag gevoelstemperaturen op die lokaal tegen de -15 liggen.

Kouderecords

Zaterdag kan het op veel plaatsen in het land recordkoud worden. Op de koudste 17 maart werd het in het midden 1 tot 1,5 graden en in het zuiden 2 tot plaatselijk 6 graden. Met een verwachte maximumtemperatuur van hooguit 1 graad boven nul, gaan vooral in het zuiden de records worden verbroken. In het noorden lijkt een record niet haalbaar, daarvoor moet het kwik namelijk de hele dag ruim onder nul blijven.