Drukte UFO-meldpunt België over licht in lucht

Gent is de hoofdstad van de provincie Oost-Vlaanderen, waar volgens het meldpunt in 2018 de meeste UFO-waarnemingen werden gemeld. Vorig jaar zijn er 179 meldingen geweest en dat is maar liefst 33 procent meer dan het aantal meldingen in 2017.

Coördinator Frederick Delaere van het UFO-meldpunt meent voorlopig dat het om een ontplofte weerballon gaat. Die ballons bevinden zich op zo'n 35 kilometer hoogte. Ook ruimtevaartdeskundigen van de Gentse Volkssterrenwacht Armand Pien gaan uit van een kapotte weerballon.