Agenten halen moeder met pasgeboren baby van scooter

De politie ging over tot de controle op de Laan op Zuid toen ze vanuit tegengestelde richting de kersverse ouders zagen rijden en de boel niet vertrouwden. „De vrouw droeg op haar linkerarm een pakketje, gewikkeld in een dekentje. Dit vonden we vreemd omdat het net leek of de vrouw een baby op haar arm had. Nadat de bestuurder stopte voor ons stopteken, zagen wij tot onze verbazing dat het inderdaad om een baby ging, van nog geen maand oud”, meldt de politie in een bericht.

De agenten reageerden geschrokken en verbaasd bij de ontdekking van de wel erg jonge verkeersdeelnemer. „De ouders gaven aan dat ze een afspraak hadden bij het consultatiebureau.”

Lift

De ouders zijn op de ’veiligheid en kwetsbaarheid van baby’s’ gewezen, vergezeld met een boete. Moeder en kind zijn om erger te voorkomen bij de plaats van bestemming afgezet door de politie. „Uiteraard melden we dit ook bij hulpinstanties.”

