Grote brand bij Amsterdams recyclebedrijf

Bij de brand komt veel rook vrij, die in de verre omtrek is te zien. Het bedrijf ligt aan de Kajuitweg. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog onduidelijk.

De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten.

