Stapel matrassen verbrand bij recyclebedrijf

Bij de brand kwam veel rook vrij, die tot in de verre omtrek was te zien. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer gaf even na 17.00 uur het sein brand meester. Mensen die last hadden van de rook kregen het advies ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Verder zijn geen andere gevaarlijke stoffen gemeten.

