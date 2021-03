Ruzie escaleert: man meters meegesleurd op motorkap

Op videobeelden in handen van Omroep Brabant is te zien hoe de man na een paar meter van de motorkap glijdt en valt. Aan de regionale omroep heeft de politie laten weten dat de auto daarna is doorgereden.

Op de beelden is te zien hoe een groep van ongeveer vijf mannen aan de rand van een parkeerplaats staan. Ook is te zien hoe een man over de motorkap van een zwarte auto gebogen staat. De man achter het stuur geeft gas en rijdt meters rechtdoor.

Bij een bocht valt de man van de motorkap af en belandt hij op een tussenstuk van de weg. Kort daarna eindigt de video.

’Verklaringen lopen uiteen’

Wat er precies is gebeurd aan de Rietveldenweg in Den Bosch, is nog onbekend: „De verklaringen lopen nogal uiteen”, meldt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. Wel wordt bevestigd dat het gaat om een uit de hand gelopen ’woordenwisseling’.

Vrijdagavond zijn twee mensen aangehouden in Utrecht op verdenking van betrokkenheid bij de ruzie.