De zomervakantie is voorbij en daar is de zomer

Dat meldt Weeronline. Pas aan het eind van de week, zo voorspelt het weerbureau, neemt de kans op een bui weer toe.

De zomer van 2021 was niet bepaald zonnig te noemen. „Sterker nog: het was een zomer met veelal noordenwinden en die voeren nu eenmaal minder warme lucht aan vanaf de Noordzee. Die noordenwind zijn we kwijt en inmiddels waait de wind uit het oosten tot zuidoosten”, aldus Weeronline. En dat betekent warmer weer. Zondag stijgt het kwik naar 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden.

Ⓒ ANP/HH

Net nu iedereen weer naar school moet of aan het werk gaat, komt er voor het eerst sinds juni een periode van stabiel zomerweer. De zon gaat flink schijnen en daarbij blijft tot ver in de komende week droog.

Aan het begin van de week trekken nog wat wolkenvelden over het land. De temperatuur stijgt naar waarden tussen 23 en 28 graden.

Koel na zonsondergang

De zon gaat in september weer wat vroeger onder. Zodra de zon onder is, rond 20.15 uur, koelt het vrij snel af. Voor wie nog van een lange zomeravond in de tuin wil genieten, is een vest of trui geen overbodige luxe. Een paar kaarsjes aan en dan zit een mooie buitenavond er nog best in.

Volgend weekend

De eerste weersverwachtingen voor volgend weekend zijn volgens het weerbureau ook positief. Het lijkt erop dat de temperaturen, tussen de 20 tot 24 graden, nog steeds aangenaam zullen zijn. De zon zal regelmatig te zien zijn. Al is er wel wat meer bewolking en kans op een bui.