Viruswaarheid verliest hoger beroep over avondklok

Vorige week dinsdag zette de kortgedingrechter een streep door de avondklok, omdat het kabinet koos voor een verkeerde wettelijke basis. De wet die aan de invoering ten grondslag lag was bedoeld voor noodsituaties zoals dijkdoorbraken. Daar was in dit geval geen sprake van omdat er in Den Haag al weken werd gesproken over de mogelijke invoering van een avondklok, oordeelde de rechter.

De euforie bij de actiegroep Viruswaarheid die het kort geding aanspande, was van korte duur. Via een spoedprocedure bij het hof wist de Staat nog diezelfde dag de avondklok overeind te houden, totdat het hof Den Haag er in een inhoudelijke zitting over zou beslissen. Dat gebeurde vandaag.

Het Haagse hof oordeelt anders dan de kortgedingrechter, dat de zogenoemde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) door de Staat mocht worden gebruikt. Volgens het hof was er met de corona-pandemie wel degelijk sprake van ’buitengewone omstandigheden’.

De Staat mocht afgaan op adviezen van het Outbreak Management Team, vindt het hof. Ook is de maatregel in verhouding en zijn er geen andere middelen om hetzelfde effect te bereiken. De inbreuk op grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het hof tijdelijk en beperkt en daarom toegestaan.

Viruswaarheid kan nog tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad.

