Lenteweer bijna voorbij: kouder en kans op natte sneeuw

Dat meldt weerbureau Weer.nl. De zon laat zich maandag nog een keer goed zien. In de loop van de middag trekt vanuit het zuiden al wel wat bewolking binnen en dat breidt zich uit over het land. Dinsdag is het ook overwegend bewolkt en kan hier en daar wat regen vallen. Voor woensdag geldt hetzelfde en daarbij wordt het ook nog een stuk koeler. Het kwik komt op de meeste plekken in het land dan niet meer boven de 10 graden.

Winterse bui

Hoe het weer er daarna precies uit gaat zien, hangt af van een storing die over Groot-Brittannië trekt. Het lijkt er nu op dat er donderdag en vrijdag wat neerslag kan vallen. „We zitten dan aan de achterzijde van het lagedrukgebied in de koude lucht en er is kans op een winterse bui”, zegt meteoroloog Daan van den Broek. „Deze dagen is het fris met maxima tussen de 5 en 10 graden. Met de lage temperaturen en een stevige noordoosten wind voelt het ook nog eens guur aan.”

In het weekend blijft het fris, maar wordt het waarschijnlijk wel weer droger en zonniger.